Giovanili. Il Cp Grosseto trionfa d’autorità con il Prato

Il Circolo Pattinatori torna dal Pala Rogai di Prato con due importanti vittorie a livello giovanile. Gli Under 13 di Stefano Paghi hanno conquistato la terza affermazione consecutiva stagionale e continuano a camminare a braccetto di Follonica e Castiglione in testa alla classifica. Chiuso il primo tempo avanti già per 4-0, con la doppietta dello scatenato Mirko Pucillo (match winner con una tripletta) e con le reti di Amerighi e Convertiti, nella ripresa i biancorossi sono andati avanti fino al 7-0, prima di chiudere sull’8-1. Autoritario anche il successo degli under 11, guidati per l’occasione da Stefano Paghi, che hanno superato per 12-2 il quintetto locale. I piccoli grossetani hanno messo in mostra una bella prestazione collettiva. Tommaso Spinosa ha firmato cinque reti. L’unico stop del fine settimana è stato quello della under 15 di Emilio Minchella, che ha trovato sulla sua strada la corazzata Sarzana. I liguri sono arrivati fino al 9-0, segnando la rete della bandiera con Tancredi Betti. Domenica a Prato c’è stato anche il battesimo dei bambini del mini hockey allenati da Pablo Saavedra, che hanno disputato il loro primo concentramento.