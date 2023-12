Giovanissimi Elite. Poggio a Capezzano. Si gioca per la salvezza

Sfida sul campo del Capezzano Pianore questa mattina con fischio d’inizio alle 10.30 per il Poggio a Caiano nel campionato Giovanissimi Elite. Per i medicei in palio c’è un altro pezzetto di salvezza, visto l’assoluto bisogno di punti per tenere a debita distanza la zona retrocessione. La gara però è sicuramente in salita visto che i poggesi di Del Bianco affrontano la sesta forza del massimo girone di categoria, in piena lotta per un posto in Coppa Toscana assieme alla Sestese e ai Giovani Fucecchio. Il Poggio a Caiano comunque è reduce dalla goleada ai danni dell’Armando Picchi e vuole assicurarsi continuità di risultati e prestazioni. Mezz’ora più tardi scenderà in campo anche il Coiano Santa Lucia Prato Social Club, atteso dalla sfida di metà classifica contro lo Scandicci. Fare punti per i biancazzurri non sarà semplice, anche perché i fiorentini sperano ancora di ricucire rispetto al treno della Coppa Toscana, ma al contempo il Csl Psc ha bisogno di fare risultato per non correre rischi salvezza.