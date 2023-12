Giovanissimi regionali. Zenith punta il primato. C’è la Fortis Juventus

Lancia l’assalto al primato la Zenith Prato nel campionato Giovanissimi regionali. La seconda forza del girone, staccata di tre lunghezze dalla capolista Settignanese, giocherà stamani alle 10.30 sul campo della Fortis Juventus. I pratesi partono con i favori del pronostico, visto che i locali di Borgo San Lorenzo sono in piena lotta per non retrocedere con meno della metà dei punti dei lanieri. Attenzione però a sottovalutare i mugellani, che fra le mura amiche hanno dimostrato solidità e compattezza. Di pari passo la Zenith Prato spera in un passo falso della capolista, attesa dalla trasferta a Montelupo (calcio d’inizio alle 11). Almeno sulla carta il match per la prima della classe è più complicato, visto che i padroni di casa si ritrovano a metà classifica, tra l’altro a pari punti col Maliseti Seano. A proposito dell’altra compagine pratese del campionato, i gialloblù osserveranno quest’oggi

un turno di riposo.