Giro cicloturistico della Romagna 1.600 in gara

Con la benevola complicità del meteo la 42° edizione del Giro Cicloturistico della Romagna organizzato dalla Cicloturistica Baracca di Lugo ha fatto vivere ancora una volta una straordinaria giornata di sport e di festa agli oltre 1600 cicloturisti venuti a Lugo da diverse parti d’Italia. I quattro percorsi su strada e i due gravel, tutti opportunamente segnalati, di lunghezza e difficoltà variabile e con tre ristori, hanno visto la stragrande maggioranza dei partecipanti optare per quello di fondo (km. 138) e gran fondo (km. 167) a dimostrazione della voglia degli appassionati di ciclismo di pedalare e di stare in gruppo. Importante è stata anche la presenza femminile, 213 le cicliste presenti e a una di esse, Valentina del Team Bombardier di Imola, a sorteggio è andato in premio un diamante offerto dalla gioielleria Ponzi di Lugo. Ben 232 sono state le Società ciclistiche presenti, molte delle quali hanno partecipato per la prima volta a questa manifestazione.

Presenti nove atleti della Aned Sport (Associazione nazionale Trapiantati e Dializzati), composta da persone trapiantate, provenienti da varie regioni, che dopo aver ricevuto un organo in donazione, sono tornati a condurre una vita sana e attiva. La giornata si è chiusa nella tendostruttura del Centro sportivo di Madonna delle Stuoie dove i ciclisti, dopo aver visitato lo spazio espositivo della Somec all’esterno, hanno potuto gustare l’apprezzatissimo pasta party, preparato dallo “chef” Mario e dalla sua brigata e a seguire le ricche premiazioni delle trenta Società con il maggior numero di presenze e di chilometri percorsi nella giornata dai suoi soci: i primi tre premi sono andati nell’ordine alla Team Passion Faentina, all’Avis Faenza e alla

Asd San Patrizio.