Giro d’Italia Handbike. Giagnoni conquista l’argento a Monfalcone

Secondo posto a Monfalcone, quindicesimo a Maniago e primo a Dueville. Questi gli ultimi risultati colti nelle scorse settimane da Christian Giagnoni, che può quindi tracciare un bilancio positivo di questo primo scorcio stagionale. L’argento è arrivato al termine della tappa del Giro d’Italia Handbike svoltosi a Monfalcone. A qualche anno dall’ultima volta, l’ex-capitano dell’Hockey Prato era tornato a disputare la "corsa in rosa" che ha vinto ininterrottamente dal 2016 al 2021 (fatta eccezione per l’edizione 2020, non svoltasi a causa del Covid, ndr) e tanto per cambiare si era rivelato il più veloce nella sua categoria, trionfando nell’appuntamento andato in scena a Genova. E anche in Friuli Venezia Giulia si è confermato tra i migliori, agguantando la seconda piazza nella propria categoria. Il quarantanovenne di Montemurlo si è poi cimentato nel campionato mondiale di paraciclismo, che si è disputato a Maniago e ha visto sfidarsi i migliori agonisti del globo. E Giagnoni, ormai da tempo nel giro della Nazionale, ha ottenuta la quindicesima posizione. Per un piazzamento che ha rappresentato il preludio alla vittoria successivamente agguantata in Veneto valida per il campionato di società, che ha visto Christian salire sul gradino più alto del podio.

Un rendimento costante e di alto livello, nonostante i problemi evidenziati alla vigilia della nuova annata agonistica: Giagnoni non aveva nascosto una punta di amarezza per il passo indietro compiuto da alcuni suoi sponsor in termini economici, che sembrava mettere in dubbio la sua partecipazione alle principali corse stagionale. Ha comunque proseguito con gli allenamenti, mettendo una volta di più la passione per la disciplina al primo posto. "Sto continuando ad allenarmi, per il momento sono soddisfatto – ha fatto sapere – Il prossimo impegno? La prossima tappa del Giro, credo".

G.F.