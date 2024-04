Gispi ‘Compleanno’ con 900 giovanissimi

"E’ stato un successo su tutti i fronti, grazie all’impegno di una grande squadra di persone che ha lavorato incessantemente. E che a mio avviso ha reso l’evento un’esperienza unica per i nostri giovani atleti e per tutti i partecipanti". Il presidente del Gispi, Fabrizio Bertocchi, ha così commentato l’edizione 2024 del "Torneo Denti – Reali". Una duplice competizione andata in archivio domenica scorsa, che ha visto sfidarsi sui campi di Iolo e Coiano oltre 900 giovanissimi rugbisti in rappresentanza di quindici società provenienti da tutta Italia. Un weekend di festa, apertosi di sabato con la sfilata delle formazioni partecipati lungo le vie del centro storico e lo spettacolo del Gruppo Musici e Sbandieratori di Montemurlo. Anche la giornata di gare è stata caratterizzata da un intermezzo extra-sportivo, rappresentato dall’esibizione dei giovani musicisti della "School of Rock".

La dirigenza del Gispi voleva del resto celebrare al meglio non solo il ricordo dei fondatori Luciano Denti e Stefano Reali, ma anche il quarantesimo anniversario della fondazione del club. E sono arrivati buoni riscontri anche sul piano sportivo: il sodalizio pratese si è aggiudicato la Coppa Denti, appannaggio della società che ottiene i migliori risultati complessivi nelle categorie "U8", "U10" e "U12". Mogliano Veneto ha trionfato nelle categorie U7 e U8, mettendosi alle spalle in entrambi i casi il Rugby Paese. Quest’ultima formazione ha trionfato invece fra gli U9, davanti ai "gispolotti" e al Sesto. Pollice alzato per il Petrarca Padova fra gli U10, davanti a Paese e Livorno. E il Sesto ha infine vinto fra gli U12, precedendo Modena e il Gispi. E nei prossimi mesi, l’attenzione andrà all’organizzazione dell’edizione 2025.

"Oltre ai volontari, alle istituzioni e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, voglio inoltre ringraziare le società partecipanti provenienti da tutta Italia – ha concluso Bertocchi – che con la loro presenza hanno reso il torneo ancora più speciale e affascinante. Siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo alla promozione dello sport e dei suoi valori educativi".

Giovanni Fiorentino