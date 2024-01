Gispi Tigers trionfano 41-0 contro i Mascalzoni del Canale nella fase promozione del campionato di serie C di rugby

L’obiettivo era quello di rimettersi in carreggiata, dopo la sconfitta di misura subìta contro il Vasari Arezzo, ed è stato ampiamente centrato:

con il 41-0 imposto ieri ai Mascalzoni del Canale,

i Gispi Tigers hanno colto il primo successo nella fase promozione del campionato di serie C di rugby. Un incontro, quello svoltosi a Coiano e valido per la seconda giornata del raggruppamento, che gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini hanno dominato. Le mete di Doni (due) Paoli e Gonfiantini hanno permesso al sodalizio pratese di chiudere il primo tempo sul parziale di 28-0. Nella ripresa, due piazzati di Doni e una meta di Mancini (trasformata da Gorgeri) hanno fissato definitivamente il punteggio. Per i Tigers rappresenta oltretutto una rivincita nei confronti dei rivali livornesi, che si imposero nel match della prima fase del torneo.