Giulia, il fioretto vincente

AREZZO

Straordinaria prestazione di Giulia Poggi: la giovanissima promessa del fioretto ha infatti conquistato il titolo ai campionati italiani Gold di fioretto femminile, emergendo come una delle più giovani e talentuose partecipanti della competizione.

Giulia ha concluso il girone preliminare con una serie di cinque vittorie e una sola sconfitta, dimostrando subito il suo talento e la sua determinazione. Le sue prestazioni l’hanno portata ad affrontare il tabellone di eliminazione diretta come testa di serie numero 7. Nel primo match del tabellone di eliminazione diretta, Giulia ha affrontato De Carli di Venezia, superandola con un convincente 15-8; in quello successivo invece, la fiorettista aretina ha incontrato Minghi di Pisa. In un incontro molto tattico, Giulia è riuscita a prevalere con un punteggio di 7-4, mostrando grande intelligenza strategica. L’ottavo di finale, contro Binaghi di Como, è stata una delle sfide più avvincenti della giornata. Nonostante la forte opposizione, Giulia ha mantenuto la calma e ha vinto per 15- 12, guadagnandosi un posto nelle fasi finali del torneo.

La sfida successiva l’ha vista opposta a Zanini di Padova. Anche in questa occasione, la giovane schermitrice ha dimostrato la sua superiorità tecnica e mentale, imponendosi con un 15-11. In semifinale, Giulia ha affrontato Pendola di Rapallo. Nonostante la pressione del momento, ha messo in campo tutta la sua tecnica chiudendo l’incontro con un netto 15-8. Il momento clou della giornata è arrivato nella finale contro Margherita Frulla di Jesi. È stato un duello intenso, combattuto fino all’ultima stoccata e con continui cambiamenti di fronte. Giulia ha dovuto attingere a tutte le sue risorse per prevalere, e alla fine ha trionfato con un sofferto ma meritatissimo 15-13.

Con questa vittoria Poggi non solo ha conquistato il titolo nazionale, ma ha anche confermato di essere una delle più promettenti giovani schermitrici del panorama italiano. La sua determinazione, la sua tecnica impeccabile e la sua capacità di mantenere la calma sotto pressione le hanno permesso di ottenere un risultato straordinario.

Il Circolo Schermistico Aretino si congratula con Giulia Poggi "per questa straordinaria vittoria, augurandole una carriera lunga e ricca di successi".