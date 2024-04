Giuseppe Carafa batte Francesco Acatullo e resta campione italiano dei pesi leggeri

Ad Ugento, in un palazzetto gremito, Rosanna Conti Cavini in partnership con l’Asd Boxe Terre D’otranto ha fatto vivere al pubblico pugliese una serata di grande boxe, con il paladino di casa Giuseppe Carafa, seguito all’angolo dal suo tecnico Francesco Stifani e da Matteo Diddi, che si è confermato campione italiano pesi leggeri nonostante la bravura del suo avversario, un Francesco Acatullo che con il maestro Luciano Bernini, era sceso in puglia con l’intento di portarsi a casa vittoria e cintura. I due pugili, tutti e due del team Conti Cavini, hanno dato vita ad un match molto tattico e attento, con sprazzi di bel pugilato. Carafa con molta intelligenza, ha controllato bene il match e al momento opportuno ha colpito, convincendo i giudici con verdetto unanime 196-194, 197-193, 199-191.Un successo per il team Conti Cavini che oggi aprile sarà di nuovo in partenza per la Sicilia destinazione Marsala, per il titolo italiano femminile tra Giacoma Cordio e Aurora De Persio il tutto in collaborazione con la Gbc di Davide Giordano.