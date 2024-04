Gli atleti del Karate Kyokushinkai di Civitanova al lavoro per essere pronti al campionato italiano

Sono giorni di lavoro per gli atleti della società Karate Kyokushinkai Marche che si stanno preparando per la prova del 5 maggio a Porto San Giorgio dove si disputerà il campionato italiano di karate kyokushinkai per categoria. Le premesse sono molto incoraggianti considerando la bontà delle prove effettuate ad Agrigento in occasione del campionato nazionale Mas Oyama Cup dove si sono sfidati 300 partecipanti sia nel kata sia nel combattimento kumite full contact. "Il dato più importante non è il numero dei trofei, ma che quasi tutti hanno passato il primo turno di combattimenti e che anche i più piccoli atleti ne hanno passati almeno tre" ha detto Luca Di Lorenzo Questi i nomi degli atleti che hanno gareggiato in Sicilia. Kata: Elena Mercuri, Diego Mariani, Pierluigi Piani, Angela Ciarfuglia, Matteop Augusto Miceli, Leonardo Carassai. Kumite: Diego Mariani, Elena Mercuri, Eduardo Daniel Alexandru, Caterina Antonelli, Angela Ciarfuglia, Leone Miceli, Angelo Lepori, Enrico Mosconi, Emma Repetti, Pietro Natali, Anastasia Campetella, Gabriele Carioli.