Gli azzurri sognano il colpaccio contro gli amaranto. Sangio, esodo a Livorno 200 tifosi con Rigucci

Saranno circa 200 i sostenitori azzurri che domenica, per il terzultimo turno di campionato, partiranno dal Valdarno per sostenere i propri beniamini nella sempre spettacolare cornice dell’Ardenza di Livorno. Saranno al seguito due pullman più tante auto private. La Sangiovannese di Rigucci, infatti, affronterà gli amaranto e potrà contare sull’affetto dei propri tifosi che, galvanizzati anche dall’ottimo girone di ritorno fatto dalla squadra, si sposteranno sul Tirreno speranzosi di poter tagliare il traguardo della salvezza ormai, decisamente, a portata di mano. Nella storia delle due società sono state disputate 11 partite di campionato con cinque vittorie azzurre, tre pareggi e altrettanti successi amaranto. L’ultimo vittorioso precedente in terra livornese risale allo scorso anno, sul campo delle Sorgenti causa squalifica dell’Ardenza, dove l’allora gruppo di Firicano si impose 2-0 sui grazie alle marcature di Migliorini e Boix. Quella di domenica sarà tutt’altra storia, e se il Livorno non ha praticamente più niente da chiedere al campionato discorso inverso per il Marzocco che vuol mirare al successo pieno per archiviare definitivamente la pratica salvezza.

M.B.