Gli spadaccini del Club Agliana crescono bene. Tesi è bronzo nazionale, Martini va ai Mondiali Il Club Scherma Agliana festeggia due risultati da battimani e un nuovo sponsor: Linda Tesi bronzo a Ancona, Alessia Paoli bronzo a Terni, Niccolò Martini impegnato in Coppa del Mondo Under 20. Un successo per la dirigenza e per i giovani atleti.