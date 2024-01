Gli ultimi risultati. L’Atletica Prato inizia l’anno alla grande: brillano Nieri, Marini e Innocenti

L’Atletica Prato inizia nel migliore dei modi il 2024 con tanti suoi atleti protagonisti sia nell’attività indoor che nelle gare di cross. Al Palaindoor di Padova è andata in scena una gara open di marcia dominata da Lucrezia Nieri nella 3 km femminile. Nieri ha infatti chiuso la sua performance facendo registrare un tempo ancora migliore rispetto a quello fatto in occasione della vittoria ai campionati italiani Allievi dello scorso anno. Ottime anche le prestazioni del Master, categoria SM55, Leonardo Marini che ha ottenuto due terzi posti nei 60 metri (con il tempo di 7"74) e nei 200 metri (25"25) Nel frattempo al Meeting Regionale Indoor di Modena la protagonista è stata Sofia Innocenti, che in batteria sui 60 metri ostacoli si è qualificata con il tempo di 9"31 e in finale ha chiuso al terzo posto, migliorandosi e facendo fermare il cronometro sul tempo di 9"17. Ottima la sua prova anche nel salto con l’asta, dove ha chiuso terza con la misura di 2, 85 metri. Insieme a Innocenti si è distinta anche la compagna di squadra Camilla Maria Angelini, che con 2, 55 metri si è piazzata proprio alle sue spalle al quarto posto. Al Meeting di Carrara al coperto Giacomo Angeli a chiuso la finale dei 50 metri al sesto posto. Damiano Ferrari ha invece vinto nel lancio del peso grazie alla misura di 14, 04 metri mentre l’Allievo Lorenzo Puccetti è risultato decimo nei 200 metri con 25"05. Tra i Master SM55 buona prova di Simone Giraldi,nei 200 e nei 400 metri. Nel salto in alto Cadetti è stato strepitoso Gabriele Mottillo, che ha chiuso ai piedi del podio con la misura di 1, 59 metri. Il Meeting Indoor Salti Open che si è disputato nell’area fiorentina, infine, ha visto la partecipazione del tecnico-atleta Fattakh Arifulov che ha conquistato il terzo posto con la misura di 3.55 metri.

L. M.