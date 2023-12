Gli ultimi risultati. L’Universo Judo brilla ai campionati italiani Master. Fallani si laurea campionessa d’Italia Ladies

Ancora sugli scudi l’Universo Judo Club Prato. Stavolta alla quarta edizione dei campionati italiani Master di Follonica. Al via ben 120 atleti che si sono contesi, a 3 settimane, da un eccellente Campionato Mondiale, il titolo italiano. Il risultato più sorprendente della giornata e arrivato dalle donne, in particolare da Giada Fallani (in foto con l’arbitro Broccolo), che nella fascia d’età F4F8 ha conquistato la medaglia d’oro, categoria 63 kg, aggiudicandosi il titolo di campionessa d’Italia Ladies 2023 e l’ambita cintura nera al termine di una gara combattuta, dove l’atleta pratese è stata pronta a rispondere agli attacchi dell’avversaria e a conquistare la vittoria prima della fine del limite di tempo. Bene anche gli altri atleti in gara dell’Universo Judo Club: Fabio Santini, nella fascia d’età M6M8, ha conquistato il bronzo nella categoria 81 kg, mentre Marco Marcheselli (M3M4) inserito in una poule di ferro, è rimasto ai piedi del podio dei kg 66. Sempre a Follonica sono stati premiati i vincitori del Gran Prix Italia, 2022,. Nella fascia d’età M6M8 ha sollevato il trofeo Fabio Santini, dominatore della categoria 81 kg. Eccellenti, anche le prestazioni, degli arbitri pratesi Gregory Rossi e Giuseppe Broccolo.