Gold Tour al Boccaccio. Alla fine trionfa Garofalo

di Sonia Fardelli

Sempre più agonismo con ostacoli sempre più alti all’ Equestrian Centre per la quarta settimana del Toscana Tour che ospita lo Csi a quattro stelle con i big dell’equitazione a livello mondiale.

E ancora una volta l’inno di Mameli ha suonato nella gara più alta della giornata, la 150 del Gold Tour disputata sul campo in erba Boccaccio. A salire sul gradino più alto del podio è stato Giampiero Garofalo in sella ad Hero, lo stesso binomio che la scorsa settimana è arrivato secondo nella 145 del Silver Tour. Dietro di loro il campione brasiliano Marlon Modolo Zanotelli in sella a Heureuse Nouvelle Wh e terzo il belga Pieter Clemens con Emmerton. Migliori tra gli italiani Giulia Martinengo Marquet in decima posizione e Gianni Govoni in dodicesima. Una gara mozzafiato su un percorso ideato dal course designer Uliano Vezzani con 13 ostacoli e 16 sforzi. Su 100 binomi partiti in rappresentanza di 23 nazioni diverse, solo 21 hanno avuto accesso al barrage e solo tre hanno terminato la gara con il doppio zero.

Una sfida emozionante valevole anche per Longines Ranking Jumping e qualificante per il Gran Premio di domenica.

Nella 140 del Silver Tour ancora buoni risultati per gli azzurri. Prima posizione per l’Inghilterra con Samuel Hutton e ancora sul podio l’Italia con Giulia Martinengo, che ha preceduto la Polonia con Mikolaj Baranski.

Oggi nuova giornata di gare per il Golden, Silver e Bronze Tour.

I big dell’equitazione, ma anche le giovani promesse si sfideranno sui campi Boccaccio, Dante e Vasari a cominciare dalle prime ore del mattino e fino al tardo pomeriggio.

Andranno avanti anche le sfide del Pony Tour con giovanissimi concorrenti sempre più agguerriti. In lizza in questa quarta settimana di gara del Toscana Tour oltre mille cavalli in arrivo da ogni parte del globo. E i migliori si sfideranno domani nel Gran Premio finale nel campo Boccaccio.