Il nuovo anno e l’inizio della nuova stagione agonistica portano con sé alcune novità al Golf Club Garfagnana, una tra le tante è il cambio ai vertici del circolo. Infatti si sono svolte le elezioni per il nuovo consiglio che resterà in carica per il triennio 2024-2026. Il nuovo consiglio, formato da Rodolfo Lombardi, Gino Battaglini, Federico Pieroni, Lorenzo Consani, Fabrizio Lucchesi, Mario Morganti, Maiko Piagentini, Tiziano Pieri ed Emanuel Valori, ha eletto tra i suoi componenti il nuovo presidente del circolo nella persona di Rodolfo Lombardi (foto) che succede a Pierluigi Barsanti che ha tenuto questa carica negli ultimi quindici anni.

Sono state designate anche le altre cariche istituzionali del club, tra cui il vicepresidente Gino Battaglini, il segretario Federico Pieroni, il tesoriere Lorenzo Consani. Tutto il circolo augura un buon lavoro al presidente Rodolfo Lombardi, a tutti i consiglieri e agli incaricati delle varie commissioni per gli anni a venire e ringrazia i consiglieri uscenti per l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi ed un ringraziamento particolare lo manda al presidente uscente Barsanti per la dedizione e impegno che ha dimostrato in questi anni in cui a svolto tale compito.

Per quanto riguarda l’attività agonistica, che riprenderà a fine marzo, ci saranno tante novità, a partire da nuovi sponsor, per passare a nuovi circuiti che daranno ai vincitori la possibilità di partecipare a finali regionali e nazionali.

D. Mag.