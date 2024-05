Al Golf Club Garfagnana di località Braccicorti di Pontecosi di Pieve Fosciana è stata disputata la terza prova del campionato sociale 2024, sponsorizzata da "Green4" di Borgo a Mozzano.

Nella classifica "lordo", ha prevalso Stefano Dini (foto) che ha bissato la vittoria della settimana precedente grazie all’ottimo score di 59 colpi (+5). Dini si è imposto su Alessandro Berti, secondo con 63 colpi (+9). Berti, però, si è consolato imponendosi nella Prima categoria "netto", con il risultato di 55 colpi (+1), in pratica lo stesso punteggio del secondo classificato Emanuel Valori che, però, ha pagato un peggior risultato sulle seconde nove buche. Terzo classificato Maiko Piagentini, con 58 colpi (+4).

In Seconda categoria "netto", in testa alla classifica – anche per lui seconda vittoria nelle ultime due gare – , Antonio Pancetti, con lo stupendo risultato di 52 colpi (-2) che relega di misura in seconda posizione, anche questa settimana, Claudio Storai, con 53 colpi (-1). Terzo classificato Ghislano Giannoni, con 55 colpi (+1).

Fra i "Seniores" ha vinto Rodolfo Lombardi, con 57 colpi (+3), mentre si è aggiudicato il "nearest to the pin" alla buca 17, con 2,02 metri dalla bandiera, Alessandro Piacentini. Si è disputata anche la seconda prova del campionato sociale di putting green che ha visto la vittoria di Daniele Biagioni con 23 colpi (-1).

Il presidente Lombardi ha dato appuntamento alla prossima gara "Santo Stefano in Tour", con in palio, per i vincitori delle varie categorie, l’accesso alla finale nazionale del 19 ottobre, alSanto Stefano Golf e Country Club.

Dino Magistrelli