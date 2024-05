Golf. A Cervia D’Amico pigliatutto. Vittoria con soli 68 colpi

Sabato il circuito Absolute Travel Dubai ha aperto l’attività agonistica del primo fine settimana di maggio all’Adriatic Golf di Cervia. Luigi D’Amico ha messo in campo la solita prova straordinaria completando le 18 buche da campionato in 68 colpi confermando una continuità di rendimento straordinaria e vincendo la gara. In prima categoria Marco Trabucchi (39) ha superato di misura Paolo Vetricini. In seconda Annalisa Bertozzi (38) ha avuto la meglio su Alberto D’Amico, a pari punti mentre in terza Riccardo Ceccarelli ha superato Maurizio Ricci ala termine di un avvincete testa a testa con i giocatori appaiati a quota 40 punti. Il giorno seguente Fabio Perini si è imposto nella gara Slowgolf con 77 colpi. Paolo Vetricini (34), Carlo Lazzari (40) e Andrea Bentini (37) si sono imposti nelle tre categorie nette seguiti rispettivamente da Nicola Montalti (34), Andrea Nardella (38) e Fabio Porcellini (35) mentre Marco Mellina (33), Andrea Cottignola (36) e Marinella Laghi (34) hanno completato i podi.

Andrea Ronchi