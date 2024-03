Golf. A Cervia detta legge il duo Sangiorgi-Venturi

Il circuito International Pairs ha fatto tappa all’Adriatic Golf di Cervia. La gara, giocata con formula a coppie, è stata vinta da Alfredo Sangiorgi e Giovanni Venturi che hanno battuto gli avversari e il percorso grazie a un giro in 70 colpi, uno meno del par. Nella categoria netta vittoria per Adriano e Rita Bandini (41). Alle loro spalle Filiberto Carignani e Walter Caporizzi mentre Cristina Maggioli e Francesca Vitale (41) si sono consolate con il premio quale miglior coppia lady. Il giorno seguente Alfredo Sangiorgi si è ripetuto imponendosi nella tappa del Bretagna Tour con 77 colpi. In prima categoria Riccardo Rusticali (37) ha vinto con ampio margine su Fabio Di Pietro (34) mentre in seconda Jean Lucchi (35) ha superato di misura Davide Zanchini (34).

Andrea Ronchi