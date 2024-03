Golf. A Cervia torna a vincere D’Amico

All’Adriatic Golf di Cervia tappa del TM Open 2024. Simone Santovito ha vinto pareggiando il par del percorso in 71 colpi. In prima Paolo Vetricini (36) ha preceduto Riccardo Rusticali (35), in seconda Andrea Nardella (38) ha avuto la meglio su Rita Bandini (37) mentre in terza Elia Saul Accarrino (41) ha lasciato a un solo colpo Adriano Bandini (40). Domenica è tornato alla vittoria Luigi D’Amico (foto), che si è imposto nel Royal Air Marco Trophy 2024 con 71 colpi. In prima primo Fabio Di Pietro (41) su Saverio Landolfini (37). In seconda vince Stefania Folicaldi (38); in terza Paola Fossati (39).

Andrea Ronchi