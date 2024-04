Golf a La Bagnaia. L’Apoint Hotel va a Calderani e Senigagliesi

Golfisti in campo al Royal Golf La Bagnaia per l’Apoint Hotel in una gara giocata con formula a coppie. Emanuele Senigagliesi e Chiara Calderani partivano con i favori del pronostico e ne hanno mantenuto fede vincendo la gara grazie a un giro in 75 colpi, quattro oltre il par. Il campo disegnato da Robert Trent Jones Jr ha messo alla prova quanti lo hanno calcato per la prima volta. Nella categoria netta Giacomo Bruschini e Riccardo Pellini non ne hanno risentito imponendosi con 45 punti lasciando però a ben 19 lunghezze i secondi classificati Gabry Kilby e Raffaella Zannolli. La qualità del percorso senese è stata riconosciuta universalmente così come la voglia di sfidarlo nuovamente. In molti, infatti, si sono iscritti al GolfUp Trophy.

Andrea Ronchi