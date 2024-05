Golf. A San Giovanni il migliore è Orciani

La gara Slowgolf.it si è tenuta nei giorni scorsi al Riviera Golf. Federico Pietanesi è stato il migliore assoluto con un giro in 75 colpi. In prima categoria Giudo Giunta (35) ha superato di misura Cristian Currenti e Francesco Arduini. In seconda Leonardo Filippetti (39) si è imposto davanti a Michele Colio e Giordano Ambrosini, appaiati a un colpo. In terza Daniele Leti (38) ha vinto l’avvincente testa a testa con Aneta Czesniak, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Ha completato il podio Massimo Celesti (37).

Il Bretagna Tour ha fatto tappa la circolo di San Giovanni in Marignano. Ha vinto Claudio Orciani con 75 colpi mentre Andrea Corsini (40), Gabriele Fiorucci (37) e Daniele Duca (38) si sono imposti nelle tre categorie nette conquistando il pass per la finale nazionale. Alle loro spalle rispettivamente Enrico Bernabé (38), Maurizio Grandicelli (34) e Alberto Ubertini (37). Al Rimini e Verucchio Golf Alessandro Nanni si è imposto nel Royal Air Maroc Trophy con 74 colpi. Premi di categoria a Daniele Attala (37), Andrea Plachesi (40) e Reves Salvatori (41).

Andrea Ronchi