Golf. A Sergio Priani il ’Trofeo Doldea’, in prima categoria la spunta Adriano Bedendo

Gratificato finalmente da un bella giornata di sole, è andato in scena, sui green del Cus Ferrara l’ottavo Trofeo Doldea – Capelli e Benessere, valido come Campionato Sociale Medal, formula riservata agli appartenenti alla prima e seconda categoria e, per agevolare i meno esperti (terza e quarta categoria), il gioco si è svolto con formula Stableford (a punti). Il campo gara in perfette condizioni, ha permesso ai partecipanti di potersi esprimere al meglio delle loro potenzialità. Ottimi risultati riportati in club house e tanti sorrisi per la splendida giornata trascorsa. Vince la manifestazione Sergio Priani del G.C. Arzaga, con un risultato lordo di 75 colpi. In prima categoria, la fa da padrone il master Adriano Bedendo, con 68 colpi netti davanti a Guido Zavarini entrambi del Cus Ferrara. In seconda categoria si impone per un solo colpo Tommaso Zoppellari, 64 colpi, su Luca Poletti con 65 mentre in terza categoria la spunta Tiziano Tamasia (40 punti) su Daniele Rizzo (37 punti), tutti fedelissimi cussini.

Di seguito i risultati totali:

1° Lordo Sergio Priani G.C. Arzaga 75

1° Netto 1° Categoria Adriano Bedendo CUS Ferrara 68

1° Netto 2° Categoria Tommaso Zoppellari CUS Ferrara 64

1° Netto 3° Categoria Tiziano Tamasia CUS Ferrara 40 punti

2° Netto 1° Categoria Guido Zavarini CUS Ferrara 68

2° Netto 2° Categoria Luca Poletti Cus Ferrara 65

2° Netto 3° Categoria Daniele Rizzo CUS Ferrara 37 punti

1°Classificato 37/54 Diego Pregnolato Cus Ferrara 38 punti

Premi speciali:

1° Lady Rossella Fantuzzi Cus Ferrara 36 punti.