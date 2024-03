Golf. Ad Argenta atleti nazionali per la gara benefica

Il golf Argenta ha accolto questo week-end 26 squadre, 104 giocatori 26 professionisti provenienti da tutta Italia, insieme, per disputare una gara di beneficenza il cui ricavato servirà per l’acquisto di un robot che sarà utilizzato nel day hospital nel reparto dell’oncologia pediatrica dell’ospedale Sant’Orsola. L’evento nato a dicembre da un’iniziativa di Emanuele Lattanzi in collaborazione con Lions Club zona 4 del presidente Roberto Bertelli, ha avuto un bellissimo prologo sabato al golf Imola Zolino, dove nel pomeriggio il circolo ha aperto le porte a ragazzi diversamente abili, ed un finale con grandissima partecipazione domenica sui green argentani. Pro e amici si sono contesi la vittoria ma soprattutto hanno contribuito a finanziare l’acquisto di “Pepper” il robot amico dei bambini.

Studiato e creato al Meyer di Firenze dal costo di 30.000 euro, Pepper è un prototipo che può essere di supporto per bambini ma anche per persone adulte con difficoltà di deambulazione o cognitive.

La splendida giornata si è conclusa con i saluti del presidente del Golf Argenta Michele Gotti, che ha premiato le due squadre vincitrici.

Nella categoria lordo, vittoria con 142 colpi totali del team formato dal Pro Emmanuele Lattanzi con Marco Masullo, Samuele Antonangeli e Roberto Franchini, il Pro del golf Argenta Carlo Guaraldi con Laura Casali, Alberto Emiliani, Enrico Nannetti si aggiudica la categoria netto con 126.