Golf, al Casalunga brillano Giovannini e Venturi. Livesi, Caselli, Monti e Scomazzon: lo show è servito a Monte San Pietro

Oltre 200 giocatori al via nella due giorni al circolo di Monte San Pietro. Sabato ha fatto tappa il circuito Igfr Amazing Thailand & Thai Airways. Maurizio Livesi vince grazie a un giro in 75 colpi. In prima categoria Federico Caselli (41) supera di misura Marco Messina (40), in seconda Guido Monti (41) ha la meglio su Marco Franchini (39) mentre in terza Luca Scomazzon (37) precede di una lunghezza Bruno Pelloni. Domenica giocatori in campo per il trofeo Ies, giocato con formula a coppie. Riccardo Cuomo ed Edoardo Gallerani sbaragliano la concorrenza con 68 colpi mentre nella categoria netta Lorenzo Martelli e Raffaello Nassetti Pascolo (46) prevalgono su Gregorio Coppari e Caterina Busi (44).

Formula a coppie anche al Golf Casalunga nella tappa del circuito Martin Argenti. Alessandro Giovannini e Andrea Venturi tengono fede al pronostico dominando la gara con 65 colpi, ben sette meno del par del percorso. Ben quattro coppie terminano appaiate a quota 42 punti nella categoria netta. Successo per Vito Barone e Matteo Gamberini seguiti da Marcello Tosatto e Filomena Fasciano e Gianluca Lorenzini con Silvia Musiani.

Andrea Ronchi