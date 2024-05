Golf: al club le fonti. Bovinelli senza rivali. Bene Bosco e Rossi

La gara Mantovani Benne Challenge, che ha celebrato i 60 anni dell’azienda, ha aperto l’attività agonistica del primo fine settimana di maggio al Golf Club Le Fonti. Simone Bovinelli ha vinto con un giro in 75 colpi. In prima categoria Federico Bosco (37) ha ottenuto la vittoria seguito da Andrea Fazioli e Filippo Battocchi, appaiati a quota 35. In seconda Gianluca Rossi (36) ha preceduto Luca Grassilli, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Ha completato il podio Valerio Fiori (34). In terza Andrea Sermenghi (37) ha superato di misura Marco Dalla Verità mentre Manuela Mondini (34) è salita sul terzo gradino del podio. Il giorno seguente oltre 120 giocatori hanno preso parte al Trofeo Esse Caffè, giunto alla terza edizione. Ha vinto Angelo Tonelli grazie a un giro i 76 colpi. Alessandro Caruso, Massimo Buzzi e Renato Andalò si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Simone Santini, Marco Rimondi e Annalisa Nanni.