Golf, al Cus la competizione targata Ideasfera. Incocciati, altro successo sul green

Disputata nel week end sui green del Cus Ferrara, la XVII gara nazionale by Ideasfera, competizione golfistica su 36 buche medal scratch sia per la categoria femminile che maschile. I 100 iscritti (23 donne e 77 uomini), di tutte le età e provenienti da tutta la penisola, si sono dati battaglia a suon di par e birdie portando in club house score di tutto rispetto. Nota di merito (e di elogio) per il percorso che, ancora una volta, si è presentato in ottime condizioni grazie all’instancabile lavoro dei green keeper: basti pensare che, per la prima volta in stagione, i referee hanno deciso di non consentire il piazzamento della palla in fairway.

Ottimo punteggio nella categoria maschile del cussino Valerio Incocciati, terzo classificato lordo e dell’ex Cus Ferrara, ora al G.C. Modena, Alessandro Bolognesi secondo classificato lordo. Thai Fabbian (golf Club Ca’ Amata di Castelfranco Veneto) invece, ha dominato la classifica netta con sei colpi sotto il par, davanti ad Alessandro Marconi del Mia Golf, autore di un ottimo 133. Vincitore della classifica lorda, con un superbo giro di 64 colpi nella seconda giornata, è stato il giovanissimo Leonardo Girardi del Golf Club Asolo.

Punteggi alti anche tra le signore: Caterina Dall’Olmo del Riviera Golf si è aggiudicata il primo netto con cinque colpi sotto il par mentre la classifica lorda è stata vinta da Guendalina Faggi del Golf Club Le Pavoniere, che ha superato Ginevra Tassoni del Golf Club Ambrosiano.

"Si è trattato di uno splendido appuntamento che ha visto la partecipazione di decine e decine dei nostri giovani in una cornice, quella del Cus Ferrara, davvero speciale", hanno commentato al termine della premiazione il consigliere regionale Filippo Maggi ed Ettore Ghinelli, responsabile dell’Attività giovanile dell’Emilia Romagna, presenti per l’occasione. "Vivissimi complimenti ai vincitori, hanno concluso ed un pauso agli organizzatori per l’eccellente condizione del percorso di gioco".

Prossimo appuntamento sui green di via gramicia domenica 26 maggio con l’ottavo trofeo Doldea – Capelli e benessere, valido come Campionato sociale Medal.