Golf. Al Riviera. Emanuele Danzi è il migliore

L’ultimo fine settimana prima del Natale ha visto gli associati del Riviera Golf scendere in campo per confrontarsi nel Campionato Sociale individuale e Greensome. Due giorni di gare per decretare i migliori dell’anno. I giocatori si sono affrontati sabato nella gara individuale. Il percorso ha messo a dura prova tutti quanti con il vento che ha condizionato i risultati. Emanuele Danzi è stato il migliore assoluto con 75 colpi. Fabio Grandicelli (69), Riccardo Pastorello (66) e Paolo Cardinali (63) sono stati incoronati campioni sociali nelle tre categorie nette. Il giorno seguente gli associati si sono affrontati con la delicata formula Greensome a coppie. La tecnica e la strategia si sono miscelate. Davide Di Lorenzi e Davide Zarotti si sono imposti con 73 colpi, tre oltre il par dedicato ai professionisti. Nella categoria netta successo per Giorgio Carpani e Nicoletta Ricci (65) mentre Francesco Arduini e Nicoletta Michelini (73) sono risultati la miglior coppia mista. A Rimini Verucchio aria di festa nella Stableford del Panettone vinta da Marco Calderoni con 81 colpi. Nella categoria netta Claudio Bacchelli (38) ha preceduto Domenica Casali (37), la miglior lady.

Andrea Ronchi