Golf. Al Riviera la coppia. Tinelli-Iesce vince in categoria netta

Fine settimana di Carnevale intenso al Riviera Golf. Sabato 10 febbraio i giocatori hanno animato la tappa del circuito Ticket to Paradise, giocato con formula a coppie. Michele Bosco e Daniele Longhini hanno mantenuto fede al pronostico imponendosi con 66 colpi, quattro meno del par del percorso. Nella categoria netta Pierluigi Tinelli e Giuseppe Iesce (47) hanno vinto il testa a testa con Edoardo Moroni e Aneta Czesniak, secondi a un solo colpo. Hanno completato il podio Giovanni Forlano e Elisabetta Petrucci (45). Domenica 11 febbraio i giocatori sono scesi nuovamente in campo nella tappa del TM Open che premierà i migliori del ranking con accesso alla finale nazionale. Emanuele Danzi ha vinto con 69 colpi mettendo in mostra un ottimo livello di gioco. In prima categoria Attilio Marchesini (36) ha avuto la meglio su Orietta Barocci (35), in seconda risultati fotocopia per il vincitore Stefano Kofler (36) e Alessandro Ziron (35).

Andrea Ronchi