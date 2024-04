Golf. Al Riviera vince Giunta. Calderoni ok a Verucchio

Al Golf Riviera ha preso il via la tappa del Royal Air Maroc Trophy che ha visto in gara oltre 70 giocatori determinati a staccare il pass per la finale nazionale ad Albarella. Vi prenderanno parte Guido Giunta, vincitore della gara grazie a un giro in 70 colpi, Edoardo Moroni (68), Cristian Currenti (63) e Ornella Frezzotti (66) che si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo Luca Lucchetti (70), Pietro Mantovani (65, nella foto) e Andrea Arceci (68). Poi i giocatori sono scesi nuovamente in campo per la tappa del Bretagna Tour. Ha vinto Guido Giunta con 75 colpi. In prima categoria Stefano Palmieri (37) ha superato di misura Enrico Bernabé (36), in seconda ottima prova di Elvino Stramigioli (39) che ha lasciato a quattro lunghezze Massimo Petrillo mentre in terza vittoria a Ivano Galluzzi (39) seguito da Aneta Czesniak (29).

Al Golf Rimini Verucchio Marco Calderoni ha vinto con 80 colpi la tappa del circuito Absolute Travel Dubai conquistando l’accesso alla finale nazionale, anticamera dell’epilogo di Dubai. Con lui proveranno a staccare il pass per il Paese degli Emirati Arabi Antonio Fornari (39), Emanuele Spagnoli (37) e Renzo Raschi (40) che hanno completato il primo passo imponendosi nelle tre categorie nette.

Andrea Ronchi