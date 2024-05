Golf. Al Trofeo Felloni Abbigliamento è Incocciati a farla da padrone

Dopo i rinvii per maltempo, si è nuovamente disputato il Trofeo Felloni Abbigliamento giunto alla sua tredicesima edizione. 126 golfisti si sono dati battaglia sui green cussini per aggiudicarsi i ricchi premi messi in palio dallo sponsor ma soprattutto vincere una delle gare più importanti del calendario ferrarese. L’ha fatta da padrone Valerio Incocciati, neo laureato all’università estense, con un +4 sul par del campo. In prima categoria non ha lasciato spazio agli inseguitori Francesco Trombin del Golf Musella, con ben 41 punti stableford davanti a Manolo Bressan del Cus Ferrara, secondo con 38. In seconda categoria ha la meglio Andrea Pucci del Cus Ferrara su Sandro Chiozzi del G.C.Rovigo con punteggi rispettivamente di 40 e 39 punti. Grande battaglia in terza categoria, con i primi posti della classifica che vanno a beneficio di giocatori del Cus Ferrara: Michele Roversi con 42 punti, secondo Carmelo Marcello con lo stesso punteggio. Premi speciali nearest to the pin maschile (chi si avvicina di più alla buca con un solo colpo) a Giovanni Zanzi del Cus Ferrara con mt. 2,55, mentre il nearest to the pin femminile se lo aggiudica Maura Ganzaroli del G.C. Rovigo con mt. 4,01.

Nel prossimo week-end appuntamento importante con la sedicesima gara nazionale by Ideasfera, che vedrà sui green di via Gramicia giocatori provenienti da tutta la penisola.