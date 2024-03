Golf: Alessandro Cresci trionfa all'Itinera Tuscany Challenge, vittorie nelle categorie nette a Casté e Lorenzini

Oltre 40 i golfisti da tutta la Toscana al via dell’Itinera Tuscany Challenge al Bellosguardo di Vinci, vince Alessandro Cresci con 80 colpi. Nelle categorie nette vittoria a Massimo Casté (38) e Daniele Lorenzini (37), che hanno preceduto Emiliano La Mendola (33) e Francesco Fondatori (34). A Montelupo Beatrice Cambi ha trionfato con 82 colpi alla gara promossa da Rilastil. In 1ª categoria Maria Parasca (32) ha avuto la meglio su Natalia Dini al termine di un avvincente testa a testa. In 2ª Patrizia Nizzoli (37) ha superato di misura Tamara Cecchetti mentre in 3ª Cecilia Carafa ha dominato con 51 davanti a Jennifer Quinn (37).

Andrea Ronchi