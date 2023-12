Golf, Alfredo Sangiorgi è il migliore in assoluto all’Adriatic di Cervia

La Golf Cervia Cup, serie di gare che caratterizzerà l’attività agonistica del mese di dicembre all’Adriatic Golf di Cervia, ha aperto le competizioni dell’ultimo mese dell’anno. 18 buche da affrontare, nove delle quali saranno teatro dell’Open d’Italia 2024, e oltre 50 giocatori al via per la competizione individuale con formula Stableford. Il migliore assoluto è stato Alfredo Sangiorgi che ha completato la gara con 80 colpi. In prima categoria Giuseppe Farneti ha preceduto Annalisa Bertozzi e Cristian Brighi al termine di un avvincente testa a testa con i tre a pari punti, 34, e la sola differenza nel parziale delle ultime buche. In seconda i giocatori del Golf Folgaria in vacanza in Romagna hanno dominato con William Cavalli (42) che ha preceduto Paolo Vignini (37). Ha completato il podio, portando il Golf Cervia sul terzo gradino, Adriano Bandini (36). Premi speciali a Emilio De Cesari (35), miglior senior, e Stefania Pieraccini (33), lady.

Andrea Ronchi