Golf. Angeletti si impone al Bellosguardo nella N&T Cup

L’attività agonistica del mese di dicembre al Golf Bellosguardo Vinci si è aperta con una tappa del circuito N&T Golf Cup. Nicola Angeletti da Tirrenia ha vinto con 77 colpi. In prima categoria è tornato alla vittoria Enzo Brogi (34) seguito da Leonardo Dianda (31) mentre in seconda Matteo Lorenzetti (32) ha preceduto Carlo Palagini (30). A Montelupo è andata in scena una tappa del circuito Wagc Tour 2024 vinta dal giocatore di casa Luciano Matteucci con 76 colpi, 8 oltre il par previsto per i professionisti. In prima categoria netta il fiorentino Marco Morelli (70) ha superato di poco Roberto Brotini del Golf Bellosguardo Vinci. In seconda Gino Faralli (68) da Punta Ala ha prevalso sul giocatore di casa Sandro Bartolini, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In terza Andrea Masi (65) ha superato Mario Mugnai (72). Premi speciali a Katia Forconi (72) e Tommaso Pettini (73), migliori lady e senior.

Andrea Ronchi