Golf. Beltrami conferma l’ottimo momento

Bis di appuntamenti al Golf Bologna e a Casalunga. Al Circolo di Monte San Pietro una tappa del circuito Ticket to Paradise vinta da Maurizio de Vito Piscicelli con 78 colpi. In prima categoria Roberto Sollevanti (37) supera Stefano Beltrami mentre in seconda Alessandro Polito (38) precede Domenico Faraco (36). Premi speciali a Grazia Collina (33) e Fabio Ceroni (36) migliori lady e senior. Gianluca Vitali si impone nella finale del circuito Eccellenze del Gusto. Stefano Beltrami (38) conferma il buon momento vincendo la prima categoria davanti a Matteo Mazzoli (35) e Piergiorgio Cesari (33). In seconda vittoria di Antonio De Rensis (3) seguito da Laura Salviato e Massimo Paolini, mentre in terza Grazia Collina (39) lascia a un solo colpo Paolo Messina e Guido Monti.

Al Golf Casalunga la settima prova de I sapori d’Autunno, gara giocata sulla distanza di nove buche. Fabio Cabri (19), Arrigo Giberti (17) e Jon Cory (20) si impongono nelle tre categorie nette precedendo Maurizio Della Porta (18), Barbara Vesco (17) e Francesco Montebugnoli (19). Germano Russo vince l Gadget Golf Trophy con 79 colpi.

Andrea Ronchi