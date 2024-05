GOLF. Bendolini è tornato. Vince lui agli Alisei

"Bendolini is back!". Dopo un lungo infortunio capitatogli in una competizione ciclistica, Lelio Bendolini è tornato al golf vincendo il Lordo della seconda gara individuale valida per il Campionato Sociale 2024 degli Alisei, con 61 colpi. Nonostante il campo non ancora perfetto per le alterne condizioni meteo recenti, Giorgio Lazzari ha conquistato il 1° Netto di Prima categoria con 63 colpi, precedendo Fabrizio Guidi che ha tirato 64 colpi. In Seconda categoria si è imposto Angelo Lucetti con 54 colpi, precedendo Alessandro Mannini con 56 colpi. Tantissimi complimenti poi all’esordiente Lorenzo Lencioni (Ducato - La Rocca) che con 62 colpi ha vinto il 1° Netto di Terza categoria (2° Netto per Lucia Roberto con 66 colpi).