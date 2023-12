Golf Bologna e a Molino del Pero. Minghelli il migliore al sabato. Gioia per Vitali e Capparotti

L’attività agonistica di dicembre al Golf Bologna si è aperta con una tappa del Ticket to Paradise, in programma sabato 2 dicembre, giocata sulla distanza di nove buche. Claudio Minghelli ha vinto con 38 colpi, due oltre il par previsto per i professionisti. In prima categoria Maurizio de Vito Piscicelli (15) ha preceduto Matteo Mazzoli (12) mentre in seconda Chiara Zecchi (19) ha ottenuto un’ampia vittoria seguita da Elena Cevolani (15). Premi speciali a Grazia Collina e Alessandro Cortese, rispettivamente migliori lady e senior, appaiati a 15 punti. Domenica i giocatori sono scesi nuovamente in campo per la Martin Argenti Green Cup, giocata con formula a coppie. Gian Luca Vitali e Federico Capparotto hanno battuto avversari e campo grazie a un giro in 71 colpi. Nella categoria netta Roberta De Stefano e Paolo Massina (41) hanno superato di misura Fabio Ceroni con Alessandro Bonfiglioli e Grazia Collina con Gregorio Coppari. Al Golf Molino del Pero divertimento nella Louisiana degli Auguri, gara a squadre vinta da Roberto Piacquadio, Simone Breschi, Mirko Sorvillo e Andrea Marangon (57). Al Golf Casalunga Antonino Lomascolo ha vinto le Nove Buche d’Autunno con 46 colpi.

Andrea Ronchi