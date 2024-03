Golf. Buttini vincitore assoluto sul green del Cus

Dopo un primo rinvio per maltempo, si è svolta nel week end, sul percorso del Centro Universitario Sportivo di via Gramicia, la gara patrocinata dal Comune di Ferrara. Il campo, reso “pesante” dalle piogge ma comunque in ottimo stato, grazie al lavoro incessante dei manutentori nei giorni scorsi, ha creato non poche difficoltà ai 70 partecipanti alla manifestazione. La passione per il golf ha avuto il sopravvento e tutti i giocatori hanno portato a termine la loro gara; alcuni hanno riportato ottimi risultati a dispetto delle previsioni dettate dalle condizioni anomale del percorso di gioco. Al termine dell’evento ha avuto luogo la premiazione con la presenza dell’assessore allo Sport Andrea Maggi. A far gli onori di casa il presidente del Cus Ferrara Giorgio Tosi. Vincitore assoluto con il minor numero di colpi è risultato Remo Buttini del Cus Ferrara con 25 punti lordi, mentre il 1° netto di 1^ Categoria è stato Alessandro Mutto con 35 punti, seguito da Alexander Villani con 32.

Questi gli altri vincitori:

2^ categoria: 1° netto Emiliano Taddia, 2° netto Terese Krook

3^ categoria: 1° netto Claudio Trenta, 2° netto Rossella Fantuzzi

4^ categoria: 1° netto Rodolfo Spanazza

1ˆ Ladies Lara Munari

1^ Seniores Adriano Bedendo