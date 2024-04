Golf. Club Garfagnana. Aperta la stagione. Il trofeo "Braccicorti»

Si è aperta ufficialmente la stagione agonistica al Golf Club Garfagnana di Braccicorti di Pontecosi. La prima gara della stagione, da quando è stato aperto il circolo, ben trent’anni anni fa, è il Trofeo Braccicorti. Nella classifica "Lordo", il primo per quest’anno a imporsi su tutti è stato Moreno Dini (foto) con l’ottimo punteggio di 62 colpi (+8), a pari merito con Federico Pieroni che, però, rispetto a Dini, ha ottenuto un punteggio peggiore sulle seconde nove buche.

In Prima categoria "Netto", troviamo in vetta alla classifica, con un altro ottimo risultato, Fabrizio Lucchesi che, con 55 colpi (+1), si è aggiudicato la vittoria con 4 colpi di vantaggio su Stefano Toni, secondo e con 5 colpi su Fabio Romei, terzo.

In Seconda categoria netto si è imposto, con l’eccellente punteggio di 52 colpi (-2), Cristiano Sileo che si mette subito a dettare il passo davanti a Rodolfo Lombardi, secondo con 56 colpi (+2) e a Diana Sbrenna, terza con lo stesso risultato di Lombardi (ma peggior punteggio sulle seconde nove buche). Vince la categoria "Seniores" Lorenzo Nardini, con 58 colpi (+4); mentre si aggiudica il "nearest to the pin" alla buca "4" Stefano Dini con 1,14 metri dalla buca. Il presidente Rodolfo Lombardi ha ringraziato lo sponsor e ha dato appuntamento al trofeo "Le Vigne in Tour" by Cristian Events, dove sarà in palio la finale nazionale per i vincitori delle varie categorie, il 13 ottobre, al Golf Club Le Vigne.

D. Mag.