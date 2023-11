Golf. Club Garfagnana: ecco chi sono i campioni sociali. Sbrenna si conferma nella categoria "Ladies»

Diana Sbrenna (foto), Moreno Dini, Stefano Toni, Claudio Storai sono i vincitori del campionato sociale 2023 del Golf Club Garfagnana, presieduto da Pierluigi Barsanti. Nella categoria "Ladies" si conferma campionessa sociale Diana Sbrenna con 226 punti, dopo una lotta serrata, in cui si sono alternate tra il primo e il secondo posto nelle gare, con Ada Talenti, seconda con 207 punti; terza classificata Danila Garibaldi, con 38 punti. Nella classifica "Seniores" svetta, laureandosi campione 2023, Moreno Dini, con 133 punti; secondo posto per Daniele Biagioni, con 115 e terzo classificato nuovamente Antonio Casaroli, con 99 punti.

In Prima categoria "netto", lotta fino all’ultimo punto tra Emanuel Valori e Stefano Toni che hanno concluso a pari merito con 132 punti ciascuno, ma, come da regolamento, si è laureato campione 2023 Stefano Toni grazie alle maggiori vittorie ottenute nelle gare valide: ben quattro per lui quest’anno. Ennesimo secondo piazzamento per Valori che, già negli anni precedenti, aveva visto sfumare la vittoria finale al fotofinish. Al terzo poto Antonio Casaroli con 88 punti.

In Seconda categoria supremazia inesorabile da parte di Claudio Storai che, con 180 punti, si è aggiudicato la corona di campione sociale 2023, davanti a Daniele Fasano che, dopo un ottimo avvio di stagione, ha rallentato un po’ il ritmo e si è fermato a quota 128 punti. In terza posizione Antonio Pancetti, con 121 punti. Per designare il campione sociale assoluto c’è ancora da attendere.

D. Mag.