Golf. Club Garfagnana. Il trofeo "Astoria». Un gran finale

Un fine stagione alla grande al Golf Club Garfagnana di località Braccicorti di Pontecosi, nel comune di Pieve Fosciana per la disputa del trofeo "Astoria" negli impianti del sodalizi sportivo.

Nella classifica "lordo" a emergere su tutti è stato Stefano Dini (foto) che, con l’ottimo risultato di 31 punti (+5), ha battuto di due lunghezze Alessandro Berti, secondo con 29 punti (+7), il quale, però, si è rifatto vincendo la classifica "netto" di Prima categoria, sempre nell’ambito dello stesso torneo, prevalendo con il punteggio di 36 punti (par). Al secondo posto si è classificato il rientrante Piero Lombardi, dopo un lungo periodo di inattività, con il punteggio di 34 punti (+2).

In Seconda categoria "netto" si è imposto Roberto Orsi che, al termine di una bella prestazione tecnica e agonistica, è balzato in testa alla classifica con l’eccellente punteggio di 41 punti (-5). Tale punteggio ha relegato in seconda posizione Francesco Adami che nulla ha potuto contro un grande Orsi e si è fermato a quota 34 punti (+2).

Nella "Seniores" ha vinto Lorenzo Consani con il risultato di 33 punti (+3). Il presidente Pierluigi Barsanti ha ringraziato sponsor e giocatori, dando a tutti appuntamento alla nuova stagione agonistica che prenderà il via tra qualche settimana.

D. Mag.