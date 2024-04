Golf club le fonti. Caroli vince ancora. Bene Bonaveri e Tonelli

La D’Alessandro Golf Cup ha aperto il fine settimana agonistico al Golf Le Fonti. Il percorso castellano si è presentato in ottime condizioni e Giuliano Caroli ne ha approfittato portando a termine un giro in 74 colpi con ben otto birdie nello score che gli ha permesso di vincere. In prima categoria Andrea Bonaveri (38) ha preceduto di un colpo Angelo Tonelli mentre Alessandro Caruso (36) ha completato il podio. In seconda Danilo Sacchetti ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, ben 41 punti, risultando irraggiungibile per Andrea Orioli e Raffaele Fanti, appaiati a 35 punti. In terza Carlo Medici (40) ha fatto il vuoto alle sue spalle completando con tre colpi di margine su Cinzia D’Alessandro e Roberto Gambarota. Il giorno seguente Alessandro Varoli ha vinto con 77 colpi la Coppa Noga staccando il pass per la finale che avrà luogo il 12 ottobre. Con lui Alessandro Caruso, Gian Carlo Rossanigo e Giacomo Bardelli che si sono imposti nelle categorie nette.