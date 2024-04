Golf club le fonti. Damiani e Cecchi, lo show è servito

Il fine settimana del Golf Le Fonti a Castel San Pietro si è aperto all’insegna del divertimento con la Para Cup, giocata con formula Louisiana a coppie. La formula di gioco ha premiato non solo le coppie con la miglior tecnica, ma anche quanti hanno messo in campo la miglior strategia. Christian Damiani e Duccio Cecchi partivano tra i favoriti e si sono imposti grazie a un giro in 72 colpi, i medesimi del par previsto per i professionisti. Nella categoria netta Mauro Berti e Francesco Cennamo (42) superano ben quattro coppie. Sul secondo gradino Mauro Roncolato e Monica Manzoli seguiti da Cristian Berti e Marco Placci. Domenica 21 oltre 150 giocatori hanno preso parte al Major organizzato dall’Associazione Italiana Bancari Golfisti che ha richiamato al circolo castellano giocatori da tutta Italia. Ha vinto Renato Tessadri del Break Point Club con un giro in 81 colpi. Alessio Sardelli (36) di Le Capanne, il romano Vincenzo Pompei (36) e Mimmo Bergantino (40) del golf piemontese i Girasoli, si sono imposti nelle tre categorie nette.

Andrea Ronchi