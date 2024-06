Golf Club Le Fonti: la tappa del Martin Argenti Green Cup. Damiani e Greco mattatori, brillano anche Rotunno e Culot

Agonismo e divertimento nella tappa del Martin Argenti Green Cup, gara a coppie con finale nazionale al Golf Albarella, preludio di quella internazionale a Praga. Christian Damiani e Antonio Greco sono i mattatori imponendosi grazie a un giro in 68 colpi, quattro meglio del par. Nella categoria netta Roberto e Benedetta Franchini (45) salgono sul gradino più alto del podio al termine di un testa a testa all’ultimo colpo con Niccolò Rotunno e Filippo Culot e Matteo Sinigaglia con Claudio Marani, coppie staccate di una sola lunghezza. Domenica Marco Ciani si impone nel trofeo Quattro Stagioni by Ricoh. L’ha fatto con un giro in 76 colpi. In prima categoria Andrea Baldrati (41) supera per un solo colpo Luca Grassilli (40) mentre Fabrizio Ballocchio (39) completa il podio. In seconda Marco Della Verità (40) vince davanti a Piero Peduzzi e Annalisa Nanni, appaiati a quota 39.