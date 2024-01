Golf club Le Fonti. Menati e Bassi, ultimi sorrisi del 2023

Ben due appuntamenti hanno segnato l’ultimo fine settimana del 2023 concludendo l’attività agonistica dell’anno. Sabato 30 dicembre i golfisti si sono contesi i posti per la finale nazionale del Club Med Trophy, anticamera dell’evento conclusivo del circuito a Marbella. Fabio Menati ha vinto con 75 colpi, ben sette meglio del suo handicap di gioco. In prima categoria Michele Barnabé (34) ha preceduto Francesco Parisini e Valerio Tasselli, appaiati a 32 punti. In seconda Alberto Benassati (41) ha superato di misura Marco Evangelisti mentre Antonella Fantuzzi (39) ha completato il podio.

In terza dominio di Fabio Bosco (44) seguito a tre lunghezze da Maurizio Campomori e Claudio Bacchelli. Domenica 31 dicembre Pierangelo Bassi ha vinto la tappa del Tucano Race to Scotland con 82 colpi. Andrea Fazioli (27), Marco Bonivento (38) e Fausto Fiorini (42) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Alessio Perazzini (24), Cristian Chiarini (37) e Sabrina Minelli (36).

Andrea Ronchi