GOLF CLUB LE FONTI. Venturi il più bravo, bene anche Mazza L'Apart Revolution Tour ha fatto tappa al Golf Le Fonti con oltre 70 giocatori in gara. Andrea Venturi del Golf Casalunga ha vinto con 75 colpi. Mattia Mazza si è qualificato per la finale nazionale. I giocatori di casa hanno dominato le categorie, con Viola Cavalca come miglior lady e Fabio Zambelli come miglior senior.