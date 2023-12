Golf. Coppa degli auguri, brindisi in campo per 90 giocatori

La Coppa degli auguri, disputata sabato 23 al Golf Riviera, ha sottolineato la voglia di stare insieme praticando il proprio sport preferito dei golfisti romagnoli. Oltre 90 giocatori sono scesi in campo in un clima mite e un percorso in ottime condizioni. La gara è stata disputata sulla distanza di 18 buche con golfisti al via in squadre di quattro giocatori. Gianni Morbidelli, Simone Angelini Mattei, Luca Donati e Federico Fusaroli hanno vinto grazie a un giro in 61 colpi, nove meno del par previsto per i professionisti. Nella categoria netta il team composto da Samuele Orlandoni, Matteo Orlandoni, Stefano Tesei e Paolo Giorgini (56) ha superato quello di Pierpaolo Migani, Mauro Bellamio, Leonardo Filippetti e Andrea Baroni, i migliori nel folto gruppo di squadre a quota 53 punti. La giornata è poi terminata con la premiazione e il tradizionale brindisi di auguri.

Andrea Ronchi