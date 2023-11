Golf. Coppa Novembre, ok Calderoni e Ronchi

La Coppa Novembre ha aperto l’attività del Golf Club Rimini Verucchio in questo mese. Ha vinto Marco Calderoni con 85 colpi. Nella categoria netta Danilo Ronchi (41) ha ottenuto una vittoria con ampio margine su Gino Bussolati (35). Al Golf Riviera il fine settimana si è aperto con una tappa del circuito Race to Fairmont. La gara, giocata con formula a coppie, ha permesso ai vincitori lordo e netto di qualificarsi per la finale nazionale, anticamera dell’evento conclusivo al Royal Palm di Marrakech. Hanno completato il primo passo Francesco Arduini con Nicoletta Michelini, vincitori con 66 colpi. E Alessandro Sordoni con Aleksander Hilaj (45) che hanno prevalso nel netto. Anche il Club Med Trophy ha regalato l’accesso alla finale nazionale, in programma al Golf Salsomaggiore Terme. Hanno staccato il pass: Michele Brunori, vincitore con 83 colpi, Pierpaolo Saioni (27), Massimo Locatelli (30) e Giuseppe Sava (30) che si sono imposti nelle categorie nette.

Andrea Ronchi