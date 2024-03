Golf. Coppa Primavera a Mineti, il San Patrizio a Ponzoni

Dopo la pausa invernale e il rinvio di alcuni appuntamenti causa maltempo, ha preso il via l’attività agonistica 2024 del Golf Milano. In programma la Coppa Primavera, gara giocata con formula individuale sulla distanza delle tradizionali 18 buche. Marco Mineti ha vinto con 76 colpi. Punteggi di tutto rispetto per i vincitori delle categorie nette Maria Vittoria Calvi (40) e Alberto Pistoia, entrambi a quota 40 punti, che hanno preceduto rispettivamente Davide Palvarini (35) e Barbara Bosetti (37). Premi speciali a Margherita Salveti (31), miglior lady, e Sergio Bellazzi (37), senior. Domenica al Golf Brianza circa 120 giocatori si sono dati battaglia nel Golf Irlanda St. Patrick, gara che ha richiamato la tradizione ultracentenaria del golf. Andrea Ponzoni ha vinto con 79 colpi. In prima categoria Gianandrea Renon (37) ha vinto il testa a testa con Gianfranco De Bellis, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In seconda Carlo Squeri (43) ha superato di misura Luca Tanganelli mentre in terza Luca Paolantonio (40) ha avuto la meglio su Franco Pozzi (40). A Camuzzago Francesco Colnaghi ha vinto con 33 colpi il Trofeo Golfimpresa, giocato sulla distanza di nove buche. Gianfranco Desenzani (18), Mirko Murrone (24) e Michele Murrone (25) si sono imposti nelle tre categorie nette.

Andrea Ronchi