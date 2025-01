Golf. Coppa Toscana al Bellosguardo. Antonelli e Marchionni i vincitori

Domenica scorsa il circuito Apart Revolution Tour ha fatto tappa al Montelupo Golf Club: oltre 60 i giocatori presenti. Jacopo Giorgi (30), Alessandro Ducceschi (34), Alessandro Fanucchi (37), Giorgio Frongillo (33) e Diego Bonci (34) hanno vinto le cinque categorie nette. Nella stessa giornata al Golf Bellosguardo Vinci ha preso il via la Coppa Toscana. La gara è andata in scena sulla distanza di nove buche ed è stata vinta da Massimo Tognetti con 44 colpi. Gino Antonelli (15) e Simonetta Marchionni (14) si sono imposti nelle categorie nette.

Andrea Ronchi